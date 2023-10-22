Перед началом матча Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) между командами "Мичиган Стэйт Спартанз" и "Мичиган Вулверинс" на большом экране стадиона случайно появилась фотография Адольфа Гитлера, сообщает CNN.
Медиа-служба "Мичиган Стэйт" устраивала викторину для болельщиков, в рамках которой они должны были угадывать, в какой стране родился тот или иной человек. В какой-то момент на экране появилась фотография Гитлера.
Университет выпустил заявление, в котором говорится:
"Университет осведомлен о том, что перед началом сегодняшнего матча на видеотабло был показан неприемлемый контент, созданный сторонним источником".
Утверждается, что видеоролик для викторины был взят с одного из каналов на YouTube. Автор этого канала заявил, что университет не обратился к нему с запросом на использование данного видео.
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