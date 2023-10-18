Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Над двумя областями России и Чёрным морем силы ПВО уничтожили 28 вражеских БПЛА
Шииты "Хезболлаха" объявили 18 октября "днём гнева" против Израиля и Байдена
Do Rzeczy: в Польше может появиться "украинская партия", действующая в интересах Киева
В Турции настаивают на отклонении ратификации членства Швеции в НАТО и выходе из альянса
Newsweek: Китай встретил Путина красной дорожкой, которой не было у Блинкена в июне
Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк на Краснолиманском направлении
Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
Журналист Хинкл: звук из видео говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе
Экс-разведчик Риттер спрогнозировал уничтожение армии Израиля в секторе Газа

Российский боец Махачев отказался от возможности представлять ОАЭ

1:32
Спорт

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Ислам Махачев, рассказал, что он отказался от предложения выступать под флагом ОАЭ. Эту информацию сообщает "Матч ТВ".

Российский боец Махачев отказался от возможности представлять ОАЭ
Фото: Официальная страница ВК Ислама Махачева

"Предлагали ли мне выходить на бои, представляя ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты, мы сказали, что мы представляем Россию, там живем, и больше эта тема не поднималась", — сказал Махачев.

С другой стороны, боец российского происхождения Хамзат Чимаев который ранее выступал за Швецию, теперь будет представлять ОАЭ, когда выходит на ринг. В ближайшем поединке он встретится с Камару Усманом.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски единогласным решением судей после пяти раундов на турнире UFC-284, который прошел в Перте. Эта победа стала для россиянина 24-й в его профессиональной карьере, при одном поражении. Это была первая защита его титула. В общей сложности Махачев провел 25 боев, из которых 24 завершились его победой, и он потерпел только одно поражение.

21 октября Махачев планировал провести защиту своего титула в поединке с Чарльзом Оливейрой. Однако из-за травмы бразильца на тренировке его заменит Алекс Волкановски.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Швеции
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Турция переместилась на сторону баррикад, где находится Россия Любовь Степушова Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
"Летят, сжигают на месте": ударные FPV-дроны не дают танкам ВСУ подобраться к Работино
"Летят, сжигают на месте": ударные FPV-дроны не дают танкам ВСУ подобраться к Работино
Последние материалы
Шииты "Хезболлаха" объявили 18 октября "днём гнева" против Израиля и Байдена
Do Rzeczy: в Польше может появиться "украинская партия", действующая в интересах Киева
В Турции настаивают на отклонении ратификации членства Швеции в НАТО и выходе из альянса
Newsweek: Китай встретил Путина красной дорожкой, которой не было у Блинкена в июне
Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк на Краснолиманском направлении
Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
Журналист Хинкл: звук из видео говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе
Экс-разведчик Риттер спрогнозировал уничтожение армии Израиля в секторе Газа
Посол Антонов: США, поставляя ракеты ATACMS Киеву, добиваются столкновения НАТО с РФ
После удара по больнице в секторе Газа в Иордании отменили саммит с Байденом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников