Российский боец Махачев отказался от возможности представлять ОАЭ

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Ислам Махачев, рассказал, что он отказался от предложения выступать под флагом ОАЭ. Эту информацию сообщает "Матч ТВ".

Фото: Официальная страница ВК Ислама Махачева

"Предлагали ли мне выходить на бои, представляя ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты, мы сказали, что мы представляем Россию, там живем, и больше эта тема не поднималась", — сказал Махачев.

С другой стороны, боец российского происхождения Хамзат Чимаев который ранее выступал за Швецию, теперь будет представлять ОАЭ, когда выходит на ринг. В ближайшем поединке он встретится с Камару Усманом.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски единогласным решением судей после пяти раундов на турнире UFC-284, который прошел в Перте. Эта победа стала для россиянина 24-й в его профессиональной карьере, при одном поражении. Это была первая защита его титула. В общей сложности Махачев провел 25 боев, из которых 24 завершились его победой, и он потерпел только одно поражение.

21 октября Махачев планировал провести защиту своего титула в поединке с Чарльзом Оливейрой. Однако из-за травмы бразильца на тренировке его заменит Алекс Волкановски.

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