Тренер ХК "Торпедо" назвал преступлением качество клюшек у его игроков

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игорь Ларионов, главный тренер "Торпедо", выразил свою обеспокоенность качеством используемых хоккеистами клюшек в команде. Эту точку зрения он поделился с журналистами после матча в субботу, в котором "Торпедо" проиграл "Спартаку" со счетом 2:4 в рамках Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org

"Тонкими крюками при таком качестве льда уже никто не играет. И это преступление, что ребята такими клюшками играют", — заявил Ларионов.

Ларионов отметил хорошую игру команды в первом периоде и подчеркнул, что второй период был испорчен индивидуальными ошибками, и команде не хватило времени, чтобы восстановиться. Он также похвалил игроков за компактную и плотную игру в первом периоде, отметив отсутствие разрыва между нападающими и защитниками в атакующей зоне.

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Пресс-конференция после матча «Торпедо» - «Спартак»