Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение о временном отстранении от футбола двух игроков.
Первым из них стал полузащитник "Электрона" — Егор Чесноков, который получил дисквалификацию на 2 года, при этом первые 6 месяцев после вынесения решения будут считаться фактическим наказанием, а оставшиеся 18 месяцев — условной спортивной санкцией, сообщает издание "soccer.ru".
Вторым игроком, который попал под временное отстранение, стал вратарь Роман Клюкин, который в настоящее время выступает за парагвайский клуб "Атира". Ему было назначено отстранение на 10 лет, при этом первые 5 лет после принятия решения считаются фактическим сроком, а оставшиеся 5 лет — условным наказанием.
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