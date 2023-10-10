Комитет по этике РФС дисквалифицировал двух игроков

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение о временном отстранении от футбола двух игроков.

Фото: Openverse

Первым из них стал полузащитник "Электрона" — Егор Чесноков, который получил дисквалификацию на 2 года, при этом первые 6 месяцев после вынесения решения будут считаться фактическим наказанием, а оставшиеся 18 месяцев — условной спортивной санкцией, сообщает издание "soccer.ru".

Вторым игроком, который попал под временное отстранение, стал вратарь Роман Клюкин, который в настоящее время выступает за парагвайский клуб "Атира". Ему было назначено отстранение на 10 лет, при этом первые 5 лет после принятия решения считаются фактическим сроком, а оставшиеся 5 лет — условным наказанием.

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