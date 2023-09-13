Боец ММА Шлеменко заявил, что никогда не будет называть себя россиянином

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Спортсмен Александр Шлеменко сообщил, что не собирается называть себя россиянином.

Фото: Школа Единоборств "Шторм" А. Шлеменко

По словам бойца смешанных единоборств, он считает себя "русским". Как пояснил Шлеменко, Россия состоит из многонационального русского народа. При этом он добавил, что не имеет ничего против людей, которые называют себя россиянами.

"Но я вот, например, так никогда себя называть не буду. Для меня это неприемлемо. Я русский!" — подчеркнул Шлеменко в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Спортсмен 62 раза побеждал в 72-х боях ММА. Последний бой с участием Шлеменко проходил в Омской области. Ему удалось выиграть сражение с экс-бойцом UFC Алексом Оливейром.

Шлеменко проживает в Омске вместе с супругой Алёной и пятью детьми. Кроме того, он активно участвуют в общественной жизни города.

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