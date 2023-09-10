"Спартак" выразил желание приобрести Александра Помалюка, который является нападающим в "Чертаново".
Ранее московский клуб уже выказывал интерес к подписанию этого 16-летнего форварда. Также на его трансфер претендуют другие московские команды, сообщает издание soccer.ru.
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Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.