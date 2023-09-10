Московский "Спартак" хочет приобрести 16-летнего игрока "Чертаново"

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"Спартак" выразил желание приобрести Александра Помалюка, который является нападающим в "Чертаново".

Фото: Wikipedia

Ранее московский клуб уже выказывал интерес к подписанию этого 16-летнего форварда. Также на его трансфер претендуют другие московские команды, сообщает издание soccer.ru.

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