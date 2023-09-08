В КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» дома в овертайме

1:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Омске 7 сентября в чемпионате КХЛ местный «Авангард» встретился с «Автомобилистом» и победил в овертайме со счётом 3:2.

Первый период встречи прошёл без голов. Во втором же сначала омичи повели 2:0, когда у них забили Кирилл Панюков и Рид Буше. Затем до перерыва гости успели «размочить» счёт – у них забросил легионер Волк Кёртис.

В третьем периоде хозяева больше играли на удержание, в чём всё же не преуспели. В самой концовке уральцы сумели снова забить – автором гола снова стал Кёртис.

Ну а в овертайме победу на 54-й минуте встречи «Авангарду» принёс победу гол Ивана Игумнова. Ассистировали ему Дамир Шарипзянов и Игорь Гераськин.

«Как мы ожидали, что игра будет тяжёлая, так и получилось. «Автомобилист» - команда очень хорошая. Все звенья, сочетания у неё сильные. Ребята там скоростные, с техникой. Поэтому нам было непросто. Молодцы, что сохранили темп, стали выигрывать борьбу, достойно отыграли в целом, но немного не повезло два раза – и в третьем периоде, и во втором. Нужно играть до конца. Здесь всё же нужно дорабатывать. А в целом все старались, работали. Ребят поздравляю с победой и очень важными двумя очками», - оценил встречу главный тренер сибирской команды Михаил Кравец.

В ещё двух матчах дня «Металлург» в гостях победил московское «Динамо» 5:3, а «Сибирь» дома взяла верх над «Ак Барсом» 1:0 по буллитам.

Ранее мы сообщали, что футболист Лионель Месси стал одним из претендентов на ежегодную награду «Золотой мяч».