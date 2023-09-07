Эден Азар о будущем: "Время наслаждаться жизнью с семьей и друзьями"

Экс-футболист "Реала" Эден Азар выразил свои мысли о будущем в документальном сериале "Believe", посвященном сборной Бельгии. В интервью он сказал:
"Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво. Навсегда останусь болельщиком бельгийских 'красных дьяволов' и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку."
Ранее стало известно, что контракт бельгийского футболиста с "Реалом" был расторгнут по взаимному согласию сторон. Контракт был рассчитан до 2024 года.
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