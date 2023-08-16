Клиента ресторана в Майами за попытку сфотографировать Месси и Бекхэма избила охрана

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Один из посетителей ресторана в Майами поделился неприятным опытом, столкнувшись с нарушением своих прав и нанесением физического вреда. Согласно информации издания Daily Mail, мужчину избили сотрудники охраны, когда он попытался сделать фотографию своей семьи. Подробности инцидента показывают, насколько важно соблюдать профессиональное поведение и уважение к гостям заведения.

Фото: Фото из личного Инстаграм-аккаунта Лионеля Месси

В своём заявлении пострадавший рассказал, что попытался запечатлеть важные моменты семейного обеда на фотографиях. Однако его намерения были неправильно истолкованы охраной, что привело к инциденту. По мнению сотрудников охраны, мужчина пытался сфотографировать известных футболистов Дэвида Бекхэма и Лионеля Месси, находившихся в ресторане в тот же самый момент.

Вместо того чтобы оказать помощь и понимание, охранники начали вести себя агрессивное. Они толкнули пострадавшего, а затем перешли к физическим действиям, избив его. В результате инцидента мужчина получил травмы, а также ощутил нарушение своих прав и недопустимое поведение со стороны сотрудников охраны.

"Я хотел запечатлеть важные моменты нашего семейного ужина, но оказался в ситуации, которую не мог ожидать", — рассказал пострадавший.

Он отметил, что его намерения были совершенно иными, и его целью было создать воспоминания о времени, проведённом с семьей. Мужчина выразил недоумение и разочарование по поводу неправильной интерпретации его действий.

Инцидент в ресторане Майами поднимает важные вопросы о профессиональной этике и навыках обслуживания. Сотрудники охраны, как представители заведения, должны уметь адекватно реагировать на действия посетителей и обеспечивать безопасность всех гостей. Важно помнить, что уважение к индивидуальным намерениям и правам каждого посетителя — это неотъемлемая часть качественного обслуживания.

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