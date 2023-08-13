"Спартак" собирается продать сразу двух своих игроков

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Свежие новости о футбольном клубе "Спартак" настолько захватывают, что нельзя пропустить сенсационные намёки от агента Александра Важича. Искушённый источник поделился интересной информацией о намерениях клуба. Давайте рассмотрим, кто из игроков оказался под ударом. Информацию об этом сообщает газета.ру-спорт.

Фото: википедия

Первый в списке — Шамар Николсон, молодой и перспективный футболист, в прошлом вызывавший восторг болельщиков. Однако, в этом сезоне его участие осталось в тени. "Спартак" принял решение о его продаже. Это решение могло бы показаться неожиданным, но иногда переменам нужно дать шанс.

Ещё одним игроком, которого "Спартак" намерен продать, является Кейн Бальде. В этом сезоне он провёл всего два матча, не сумев заблаговременно проявить себя. Такие ситуации бывают в футболе, и, возможно, для Бальде наступит новый этап в его карьере.

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