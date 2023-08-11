Дана Уайт не назвал Хабиба одним из величайших бойцов UFC

Дана Уайт недавно поделился своим мнением о пятерке лучших бойцов, выступавших в этом замечательном промоушене. Однако внимание энтузиастов всего мира привлекло отсутствие в списке Уайта непобедимого российского бойца — Хабиба Нурмагомедова.
В эксклюзивном интервью, взятом на увлекательном YouTube-канале "Hot Boxin'", шеф UFC Дана Уайт представил свой личный список самых выдающихся бойцов за всю историю существования промоушена. Однако в этом списке отсутствовал бывший чемпион UFC в легком весе, российский феномен Хабиб Нурмагомедов.
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