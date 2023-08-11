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Дана Уайт не назвал Хабиба одним из величайших бойцов UFC

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Спорт

Дана Уайт недавно поделился своим мнением о пятерке лучших бойцов, выступавших в этом замечательном промоушене. Однако внимание энтузиастов всего мира привлекло отсутствие в списке Уайта непобедимого российского бойца — Хабиба Нурмагомедова.

Дана Уайт не назвал Хабиба одним из величайших бойцов UFC
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Хабиба Нурмагомедова

В эксклюзивном интервью, взятом на увлекательном YouTube-канале "Hot Boxin'", шеф UFC Дана Уайт представил свой личный список самых выдающихся бойцов за всю историю существования промоушена. Однако в этом списке отсутствовал бывший чемпион UFC в легком весе, российский феномен Хабиб Нурмагомедов.

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Dana White, President, UFC | Hotboxin' with Mike Tyson
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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