Дана Уайт не назвал Хабиба одним из величайших бойцов UFC

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Дана Уайт недавно поделился своим мнением о пятерке лучших бойцов, выступавших в этом замечательном промоушене. Однако внимание энтузиастов всего мира привлекло отсутствие в списке Уайта непобедимого российского бойца — Хабиба Нурмагомедова.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Хабиба Нурмагомедова

В эксклюзивном интервью, взятом на увлекательном YouTube-канале "Hot Boxin'", шеф UFC Дана Уайт представил свой личный список самых выдающихся бойцов за всю историю существования промоушена. Однако в этом списке отсутствовал бывший чемпион UFC в легком весе, российский феномен Хабиб Нурмагомедов.

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Dana White, President, UFC | Hotboxin' with Mike Tyson