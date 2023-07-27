Сборная Украины будет покидать старты, если россияне нарушат нейтралитет

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Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало официальное заявление, в котором излагаются условия участия в некоторых международных соревнованиях наряду с нейтральными спортсменами из России и Белоруссии.

Фото: olympics.com

Решение проблемы неэффективности

Министерство принимает к сведению рекомендации Международного олимпийского комитета относительно отстранения российских и белорусских спортсменов. Однако, с точки зрения Украины, эти меры не показали достаточной эффективности. Спортсмены этих стран, не участвующие в соревнованиях, продолжают принимать участие в мероприятиях, направленных на препятствование участию и лицензированию украинских спортсменов на Олимпийских играх.

Пересмотренная стратегия

В связи со сложившейся ситуацией министерство молодежи и спорта Украины приняло решение о пересмотре своей стратегии. Министерство будет поддерживать участие украинских спортсменов во всех международных спортивных мероприятиях, где под государственными флагами не выступают представители России и Белоруссии, а также тех, кто поддерживает проведение военных операций.

Налаживание партнерских отношений с соседними странами

Для обеспечения безопасности украинских спортсменов и их болельщиков организаторами международных соревнований будет осуществляться строгий контроль. Если появятся доказательства того, что "нейтральные спортсмены", имеющие российские или белорусские паспорта, используют национальную символику или делают заявления, указывающие на принадлежность к соседним странам, Украина предпримет следующие шаги:

задокументирует факт нарушения "нейтрального" статуса и рекомендуемых условий, установленных Международным олимпийским комитетом;

нарушения "нейтрального" статуса и рекомендуемых условий, установленных Международным олимпийским комитетом; подаст официальный протест организаторам международных соревнований;

организаторам международных соревнований; если организаторы не устранят нарушения, сборная Украины откажется от участия в конкретном спортивном мероприятии.

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