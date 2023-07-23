22-летний сербский футболист Страхиня Эракович перешел из сербской "Црвены Звезды" в петербургскую команду "Зенит". Этот трансфер подтвердила в воскресенье пресс-служба петербургского клуба, сообщает ТАСС.
Соглашение между Страхиней Ераковичем и "Зенитом" рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.
Страхиня Еракович, выступающий за белградский клуб с лета 2020 года, является важной частью основного состава "Црвены Звезды". За время своей карьеры он провел 107 матчей в различных турнирах.
Таланты молодого защитника не ограничиваются клубным уровнем: он также представлял национальную сборную Сербии. Приняв участие в пяти международных матчах, Еракович сумел забить один гол, продемонстрировав при этом свои оборонительные способности.
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