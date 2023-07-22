ТАСС: Российский пятиборец дисквалифицирован на два года из-за допинга

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На днях серебряный призер Кубка Кремля 2015 года по современному пятиборью Максим Кустов был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом стало известно из материалов, полученных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и переданных ТАСС в субботу.

Фото: commons.wikimedia. org/wiki/File:Laser_Run_Mixed_Relay_Modern_Pentathlon_2018_YOG_(68).JPG

Нарушение антидопинговых правил произошло до 1 января 2015 года, и, как следствие, Кустов будет дисквалифицирован с 20 мая 2022 года по 19 мая 2024 года. Эта мера была принята в соответствии с дисциплинарными правилами Международного союза современного пятиборья, установленными в 2013 году.

В связи с первоначальной дисквалификацией мужская сборная России по пятиборью была лишена серебряных медалей в командном турнире на чемпионате мира, проходившем в Москве в мае 2016 года.

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