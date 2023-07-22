Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РБК: зрители нашли киноляп в фильме Земекиса "Назад в будущее"
Nature Neuroscience: Учёные нашли область мозга, отвечающую за время
Эксперты заявили о необходимости второй волны мобилизации в России
Юрист объяснил, какие неприятности ждут лишённых гражданства РФ россиян
The Lancet: Более миллиарда людей заболеет диабетом к 2050 году
Месси забил победный гол в первой игре за "Интер Майами"
Инициаторы закона о лишении гражданства РФ отозвали свои подписи после слов Клишаса об их профнепригодности
Кинорежиссёр Светлана Дружинина заявила, что осудивший СВО актёр Артур Смольянинов* вернётся в Россию
JoAD: Самый молодой пациент с болезнью Альцгеймера обнаружен в Китае

ТАСС: Российский пятиборец дисквалифицирован на два года из-за допинга

1:00
Спорт

На днях серебряный призер Кубка Кремля 2015 года по современному пятиборью Максим Кустов был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом стало известно из материалов, полученных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и переданных ТАСС в субботу.

ТАСС: Российский пятиборец дисквалифицирован на два года из-за допинга
Фото: commons.wikimedia. org/wiki/File:Laser_Run_Mixed_Relay_Modern_Pentathlon_2018_YOG_(68).JPG

Нарушение антидопинговых правил произошло до 1 января 2015 года, и, как следствие, Кустов будет дисквалифицирован с 20 мая 2022 года по 19 мая 2024 года. Эта мера была принята в соответствии с дисциплинарными правилами Международного союза современного пятиборья, установленными в 2013 году.

В связи с первоначальной дисквалификацией мужская сборная России по пятиборью была лишена серебряных медалей в командном турнире на чемпионате мира, проходившем в Москве в мае 2016 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что такое современное пятиборье? Фехтование, стрельба, конкур, бег и плавание в Краснодарском крае
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Как сейчас выглядит звезда киноленты "Маленькая Вера" Наталья Негода

Актриса Наталья Негода, сыгравшая в фильме "Маленькая Вера", предпочитает уединённый образ жизни.

Как сейчас выглядит 59-летняя звезда киноленты "Маленькая Вера", актриса из РФ Наталья Негода
Гражданин Турции спас в Магадане беременную женщину, которую пытались убить подростки
Гражданина Турции наградили за спасение беременной женщины
Яков Кедми намекнул, что ожидает Польшу в случае вторжения
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Лидерство Зеленского слабеет из-за массовых отказов бойцов ВСУ идти в бой
Нанесён удар ракетами "Оникс" по Одессе и Николаеву
Германии повезёт: Путин готов не только к разделу Украины, но и Польши
Германии повезёт: Путин готов не только к разделу Украины, но и Польши
Последние материалы
Эксперты заявили о необходимости второй волны мобилизации в России
Юрист объяснил, какие неприятности ждут лишённых гражданства РФ россиян
The Lancet: Более миллиарда людей заболеет диабетом к 2050 году
История о Кексгольмском узнике, который заставил плакать Александра I
Патчи для глаз: какие бывают и действительно ли они нужны
Месси забил победный гол в первой игре за "Интер Майами"
Инициаторы закона о лишении гражданства РФ отозвали свои подписи после слов Клишаса об их профнепригодности
ТАСС: Российский пятиборец дисквалифицирован на два года из-за допинга
Кинорежиссёр Светлана Дружинина заявила, что осудивший СВО актёр Артур Смольянинов* вернётся в Россию
JoAD: Самый молодой пациент с болезнью Альцгеймера обнаружен в Китае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников