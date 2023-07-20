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ТАСС: В Анапе введут уроки шахмат в школах

0:58
Спорт

Мэр Анапы Василий Швец принял важное решение о введении уроков шахмат во всех школах и учебных заведениях города. Об этом решении было объявлено в четверг на встрече с представителями шахматного сообщества, приуроченной к Международному дню шахмат, сообщает ТАСС.

ТАСС: В Анапе введут уроки шахмат в школах
Фото: pixabay.com

Сотрудничество с шахматистами

Помимо решения о внедрении шахмат в образовательные учреждения, городские власти Анапы рассмотрят предложения от любителей шахмат. Одно из таких предложений — приглашать гроссмейстеров для проведения мастер-классов, вдохновляя и воспитывая молодые умы, увлеченные шахматами. Другой рассматриваемый план — организация чемпионата с участием сельских округов. В мэрии отметили, что за первое полугодие в Анапе уже прошло более 100 шахматных турниров и соревнований, в которых приняли участие около 2 тыс. человек.

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Шахматы | Короткометражный мультфильм | 12+
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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