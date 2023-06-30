В ходе беспорядков повреждён объект Олимпийских игр в Париже

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Учебный центр водных видов спорта Олимпийских игр 2024 года в Париже получил повреждения фасада в результате недавних беспорядков. Компания SOLIDEO, отвечающая за инфраструктуру предстоящих соревнований, сообщила об этом агентству Reuters в пятницу.

Фото: www.bloomberg. com/news/articles/2023-06-30/france-sees-third-night-of-street-violence-over-teen-s-killing

Убийство 17-летнего французского подростка полицией 27 июня вызвало массовые беспорядки в Нантере, которые затем распространились на другие муниципалитеты и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было подожжено несколько десятков полицейских машин, нападениям подверглись полицейские участки, административные здания подверглись актам вандализма, пострадали учебные заведения. 30 июня газета Le Parisien сообщила, что 875 участников беспорядков были задержаны.

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