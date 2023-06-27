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Уимблдон дополнил требования к россиянам для участия в соревнованиях

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Спорт

Организаторы Уимблдона требуют от теннисистов предоставить доказательства расторжения контрактов с компаниями, включенными в санкционный список или управляемыми лицами, находящимися под санкциями.

Уимблдон дополнил требования к россиянам для участия в соревнованиях
Фото: Инстаграм Вероники Кудерметовой.

"Правила были ужесточены с учётом интересов россиянки Вероники Кудерметовой. 26-летнюю 12-ю ракетку мира спонсирует один из нефтегазовых гигантов страны — компания "Татнефть", которая в июне прошлого года попала под санкции Европейского союза. Она носила логотип "Татнефти" на груди во время женского WTA Tour и, возможно, изначально забыла убрать его", — сообщает BBC Russian.

Любой игрок, одетый в российскую или белорусскую одежду, также подвергнется санкциям, особенно если на нем будет майка военного клуба, такого как московский ЦСКА.

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2023 Wimbledon // НАСТОЯЩИЙ ШОК! ОБЪЯВЛЕНО РЕШЕНИЕ ПО ИГРОКАМ ИЗ " РОССИИ " И " БЕЛАРУСИИ "
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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