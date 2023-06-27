Вратарь "Динамо" Игорь Лещук поделился своим опытом отдыха в Америке. Вратарь бело-голубой команды сравнил уровень жизни в США и России.

"Что меня побуждает туда возвращаться? Тот же Нью-Йорк — вроде бы суета, но атмосфера нравится. А вот нормально покушать в Америке — большая проблема. А в Москве даже шаурма вкуснее! Путешествия для этого и существуют — чтобы приехать, посмотреть, взять что-то хорошее, подчеркнуть, что у них лучше по сравнению с нашим.", — цитирует слова Лещука "РБ Спорт".