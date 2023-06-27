Стало известно условие, при котором Царукян согласиться на бой с Физиевым

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Российский боец UFC в легком весе Арман Царукян назвал условие, при котором он согласится на поединок с представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым.

Фото: www.mmamania. com/2022/12/18/23514745/ufc-vegas-66-results-matches-to-make-cannonier-strickland-main-card-winners-espn-mma

"Если UFC скажет мне, что в случае победы над Физиевым я получу титульный поединок, я определённо соглашусь. Но если этот поединок не будет претендентским, для меня он не имеет смысла", — заявил Царукян в интервью YouTube-каналу LowKick MMA.

Свой последний бой в июне, Царукян одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Жоакимом Сильвой в третьем раунде.

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Arman Tsarukyan on finishing Joaquim Silva, wants Islam rematch at UFC 294 next