Мадридский "Реал" готов платить Мбаппе 60 млн евро в год

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может зарабатывать около 60 миллионов евро в год, включая рекламные и коммерческие сделки, когда он перейдет в мадридский "Реал", как сообщает журналист El Debate.

Максимальный доход игрока будет зависеть от его имиджевых прав и рекламных контрактов, при этом Мбаппе, скорее всего, будет получать 65% от выручки.

Ожидается, что переговоры о трансфере завершатся в течение двух недель. Мбаппе нацелен на подписание контракта с "Реалом" в следующем месяце, тем самым отказавшись от предсезонной подготовки "ПСЖ", которая начнется 15 июля.

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