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Европейские игры столкнулись с низкой посещаемостью

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Спорт

Европейские игры, которые являются отборочными соревнованиями к Олимпийским играм 2024 года в Париже, Франция, в настоящее время проходят в Кракове, Польша. Несмотря на то, что это долгожданное спортивное событие, посещаемость оказалась на удивление низкой. По сообщениям "Sport.pl", только несколько сотен зрителей пришли посмотреть соревнования по легкой атлетике, которые прошли 23 июня на стадионе "Szlonski".

Европейские игры столкнулись с низкой посещаемостью
Фото: apasport. az/azerbaycan/krakov-2023-ilaheden-10-cu-yer-190313

Стоит отметить, что эти игры охватывают 29 различных видов спорта и продлятся до 2 июля. В настоящее время в медальном зачете лидирует Украина, второе место занимает Испания. Польша занимает третье место. Интересно, что российские и белорусские спортсмены не участвуют в этих соревнованиях.

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Летние Европейские Игры пройдут без россиян и без спортивной борьбы
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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