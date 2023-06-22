Колосков о снятии санкций ФИФА и УЕФА: как только завершится СВО

0:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился своей беседой с представителями ФИФА и УЕФА, которые посетили конференцию Российского футбольного союза 22 июня.

Фото: google.com

"Ограничения были введены, потому что началась специальная военная операция, и закончатся они, как только завершится СВО.", — цитирует Колоскова издание "РБ Спорт".

Напомним, что санкции против российского спорта были введены в марте 2022 года.

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