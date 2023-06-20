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Дмитрий Савельев: России стоит организовать проведение альтернативной Олимпиады с истинными олимпийскими принципами

2:27
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) намеревается допустить российских спортсменов к участию в парижской Олимпиаде 2024 года только в статусе команды беженцев. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что политическим игрищам Россия должна противопоставить возврат к принципам Олимпийской хартии.

— Создатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен наверняка был бы потрясён, узнав, насколько далеко этот праздник спорта ушёл от некогда провозглашённого им духа дружбы, солидарности и честной игры. Массовые допинговые и коррупционные скандалы, выступления на спортивных аренах трансгендеров и транссексуалов далеки от служению гармоничному развитию человечества. Но омерзительней всего, когда политики пытаются делать спорт инструментом разобщения людей. Дискриминационные идеи МОК — из числа таких человеконенавистнических замыслов.

В последних трёх Олимпиадах российские спортсмены уже были вынуждены выступать в нейтральном статусе, но сейчас Запад собирается демонстративно и публично унизить Россию. Участие её олимпийцев в играх хотят обставить частоколом настолько унизительных условий, согласиться на которые значит покрыть свою Родину позором бесчестья. Для большинства из спортсменов Олимпиада — это главный турнир, к которому они идут всю жизнь, но теперь ради него им предлагают отказаться от Отечества и растоптать спортивную гордость. Россиян будут и дальше превращать в изгоев — до тех пор, пока мы станем позволять это.

Я считаю, что ответом России на политические ультиматумы должен быть не только категорический отказ ввязываться во вражеские интриги, но и ответ в позитивном ключе. Когда-то — как реакция на западный бойкот Олимпиады в Москве — были задуманы игры "Дружба-84" и Игры доброй воли, на которые приехали состязаться 3000 спортсменов из 79 стран, показывая, что девиз "О, спорт, ты — мир!" важней для них, нежели вражда и несправедливость. России необходимо организовать проведение альтернативной Олимпиады, где примут участие атлеты из государств, не желающих плясать под дудку коллективного Запада, и где будут возрождены истинные олимпийские принципы.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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