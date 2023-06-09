Гран-при Формулы-1 пройдёт не смотря на лесные пожары в Канаде

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Формула-1 ожидает, что Гран-при Канады пройдет по расписанию, несмотря на продолжающиеся лесные пожары в стране. Как сообщает RaceFans, риск отмены мероприятия в настоящее время невелик.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Сообщается, что представители Формулы 1 активно следят за ситуацией в стране и в настоящее время не видят причин для отмены гонки. Сообщается, что пожары бушуют примерно в 800 километрах от гоночной трассы, а качество воздуха в Монреале, где проходит Гран-при, уже начало улучшаться.

Монреаль, крупнейший город провинции Квебек, в настоящее время борется с лесными пожарами. Врачи и городские власти советуют жителям оставаться дома, закрыть окна, избегать физических нагрузок, а при выходе на улицу надевать респираторные маски.

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