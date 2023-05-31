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"Севилья" — победитель Лиги Европы УЕФА сезона 2023/2024

0:54
Спорт

Сегодня, 31 мая, на "Пушкаш-Арене" в Будапеште состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона 2023/2024. Противостояли друг другу испанская команда "Севилья" и итальянская "Рома". Основное и дополнительное время матча закончилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки "Севильи", победившие со счетом 4:1.

"Севилья" — победитель Лиги Европы УЕФА сезона 2023/2024
Фото: www.marca. com/futbol/europa-league/cronica/2023/06/01/64779905ca47417f0f8b45e1.html

"Севилья" выиграла Лигу Европы УЕФА (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. В последний раз они добивались этого в сезоне 2019/2020. "Рома" также выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне 1990/1991. В прошлом году римляне выиграли Лигу конференции УЕФА.

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Sevilla vs Roma 4-1 | 2023 Europa League | Match Highlights
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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