Сегодня, 31 мая, на "Пушкаш-Арене" в Будапеште состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона 2023/2024. Противостояли друг другу испанская команда "Севилья" и итальянская "Рома". Основное и дополнительное время матча закончилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки "Севильи", победившие со счетом 4:1.
"Севилья" выиграла Лигу Европы УЕФА (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. В последний раз они добивались этого в сезоне 2019/2020. "Рома" также выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне 1990/1991. В прошлом году римляне выиграли Лигу конференции УЕФА.
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