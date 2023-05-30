Во вторник, 30 мая, состоялся третий день турнира "Большого шлема" "Ролан Гаррос", завершивший матчи первого круга соревнований.
Из российских теннисистов только Даниил Медведев не смог пройти в следующий этап турнира, так как сенсационно проиграл в стартовом раунде бразильцу Тьяго Вилду, занимающему 172-е место в мире. С другой стороны, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Александр Шевченко успешно одержали победы в своих матчах.
Результаты российских игроков в первом круге Roland Garros 2023:
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