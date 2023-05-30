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Четверо россиян вышли во второй круг турнира "Ролан Гаррос"

1:27
Спорт

Во вторник, 30 мая, состоялся третий день турнира "Большого шлема" "Ролан Гаррос", завершивший матчи первого круга соревнований.

Четверо россиян вышли во второй круг турнира "Ролан Гаррос"
Фото: usopen

Из российских теннисистов только Даниил Медведев не смог пройти в следующий этап турнира, так как сенсационно проиграл в стартовом раунде бразильцу Тьяго Вилду, занимающему 172-е место в мире. С другой стороны, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Александр Шевченко успешно одержали победы в своих матчах.

Результаты российских игроков в первом круге Roland Garros 2023:

  • Александр Шевченко победил Оскара Отте (Германия) — 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2).
  • Карен Хачанов победил Константа Лестьенна (Франция) — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.
  • Андрей Рублев победил Ласло Джере (Сербия) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
  • Аслан Карацев победил Алексея Попырина (Австралия) — 6:3, 6:7, 6:1, 6:2.
  • Тьяго Уайлд победил Даниила Медведева (Россия) — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

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Daniil Medvedev vs Thiago Seyboth Wild - Round 1 Highlights I Roland-Garros 2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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