Вероника Кудерметова, российская теннисистка, занимающая 11-е место в рейтинге, неожиданно завершила свое выступление в первом круге турнира Roland Garros 2023.
В своем стартовом матче Кудерметова потерпела поражение со счетом 3-6, 1-6 от представительницы Словакии Анны Шмидловой, занимающей 100-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Кудерметова подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из трех брейк-пойнтов. С другой стороны, Шмидлова записала на свой счет один эйс, одну двойную ошибку и успешно реализовала семь из десяти заработанных брейк-пойнтов.
Стоит отметить, что за весь матч Кудерметова лишь однажды взяла свою подачу.
Общий призовой фонд турнира "Ролан Гаррос" составил 49,6 млн евро/4,26 млрд рублей. Действующей чемпионкой женского турнира является польская теннисистка Ига Свентек, которая в настоящее время занимает первое место в мировом рейтинге.
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