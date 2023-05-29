Футболист Артём Дзюба ответил на шутку Овечкина словами о "милом пузике"

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба отреагировал на заявление хоккеиста Александра Овечкина, назвавшего его "слабеньким".

Фото: Личный Instagram*

Он отметил, что готов простить капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс".

"С таким милым пузиком может себе позволить. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень", — приводит комментарий Дзюбы "Матч ТВ".

Футболист также добавил, что не против "потолкаться" с Овечкиным.

В минувшую пятницу нападающий "Динамо" Фёдор Смолов предложил хоккеисту устроить борьбу с Дзюбой. Однако Овечкин отверг предложение, назвав футболиста "слабеньким".

Ранее стало известно, что Дзюба продлил контракт с "Локомотивом" до 2024 года. Сейчас московский клуб занимает 9 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона 2023/2024 (39 очков в 28 матчах).