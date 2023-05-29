Нападающий московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба отреагировал на заявление хоккеиста Александра Овечкина, назвавшего его "слабеньким".
Он отметил, что готов простить капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс".
"С таким милым пузиком может себе позволить. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень", — приводит комментарий Дзюбы "Матч ТВ".
Футболист также добавил, что не против "потолкаться" с Овечкиным.
В минувшую пятницу нападающий "Динамо" Фёдор Смолов предложил хоккеисту устроить борьбу с Дзюбой. Однако Овечкин отверг предложение, назвав футболиста "слабеньким".
Ранее стало известно, что Дзюба продлил контракт с "Локомотивом" до 2024 года. Сейчас московский клуб занимает 9 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона 2023/2024 (39 очков в 28 матчах).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.