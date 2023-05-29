Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Расчёт ТОС "Солнцепёк" уничтожил опорный пункт ВСУ с личным составом на Сватовском направлении
Леонков: у США нет систем ПВО, способных остановить российский "Кинжал"
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Newsweek: на выборах президента Турции победу одержал Владимир Путин
Киев смонтировал видео, где сенатор США говорит "о смерти русских"
Business Insider: Украина лишилась почти всех ударных "Байрактаров"
В Сети жёстко отреагировали на слова Зеленского про удары по Киеву
Эксперт Велизаде спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана
РВ: во время воздушной тревоги в Киеве людей не пустили в метро

Футболист Артём Дзюба ответил на шутку Овечкина словами о "милом пузике"

1:04
Спорт

Нападающий московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба отреагировал на заявление хоккеиста Александра Овечкина, назвавшего его "слабеньким".

Футболист Артём Дзюба ответил на шутку Овечкина словами о "милом пузике"
Фото: Личный Instagram*

Он отметил, что готов простить капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс".

"С таким милым пузиком может себе позволить. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень", — приводит комментарий Дзюбы "Матч ТВ".

Футболист также добавил, что не против "потолкаться" с Овечкиным.

В минувшую пятницу нападающий "Динамо" Фёдор Смолов предложил хоккеисту устроить борьбу с Дзюбой. Однако Овечкин отверг предложение, назвав футболиста "слабеньким".

Ранее стало известно, что Дзюба продлил контракт с "Локомотивом" до 2024 года. Сейчас московский клуб занимает 9 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона 2023/2024 (39 очков в 28 матчах).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой

Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.

Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
Врач-кардиолог Варфоломеев перечислил гражданам РФ признаки сердечного приступа
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
Пять лучших регионов РФ для пенсионеров назвали эксперты
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Пугачёва под руку с Макаревичем* вышла на сцену в Израиле
Организм может посылать шесть сигналов при раке поджелудочной железы
Харьковчане устроили массовую драку во Львове из-за лозунга "Слава Украине"
Харьковчане устроили массовую драку во Львове из-за лозунга "Слава Украине"
Последние материалы
Леонков: у США нет систем ПВО, способных остановить российский "Кинжал"
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Newsweek: на выборах президента Турции победу одержал Владимир Путин
Киев смонтировал видео, где сенатор США говорит "о смерти русских"
Business Insider: Украина лишилась почти всех ударных "Байрактаров"
В Сети жёстко отреагировали на слова Зеленского про удары по Киеву
Эксперт Велизаде спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана
РВ: во время воздушной тревоги в Киеве людей не пустили в метро
РВ: Киевская, Николаевская и Черниговская области под ударами дронов-камикадзе "Герань"
Правила и рекомендации для туристов: Путешествия в неблагополучные регионы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников