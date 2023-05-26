Московский "Локомотив" продлил контракт с Артёмом Дзюбой

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Нападающий Артем Дзюба продлил контракт с московским "Локомотивом" до 2024 года, о чем сообщила пресс-служба клуба.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

34-летний нападающий перешел в "Локомотив" в качестве свободного агента во время последнего зимнего трансферного окна, подписав контракт до конца текущего сезона.

С момента возвращения в Российскую Премьер-лигу Дзюба принял участие в девяти матчах за московский клуб, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи. Кроме того, он провел два матча в Кубке России в составе "железнодорожников", но не отметился голами и передачами.

В настоящее время "Локомотив" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона 2022/2023, набрав 39 очков в 28 матчах.

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Артём Дзюба — 2024!