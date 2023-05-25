Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился подробностями недавнего заседания исполнительного комитета организации.
В ходе заседания было подчеркнуто, что для участия в международных соревнованиях российские спортсмены должны воздерживаться от подписания каких-либо деклараций, противоречащих российскому законодательству.
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Поступил приказ об отправке группами по шесть человек в Артёмовск, некоторые хотели написать отказ, но старший сержант ответил коротко: "Бахмут тебя научит".