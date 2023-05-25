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ОКР выступил против подписания деклараций спортсменами из России

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Спорт

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился подробностями недавнего заседания исполнительного комитета организации.

ОКР выступил против подписания деклараций спортсменами из России
Фото: tverisport. ru/news/olimpijskij-komitet-rossii-okazal-materialnuyu-pomoshh-mnogodetnym-sportsmenam-i-treneram-tverskoj-oblasti/

В ходе заседания было подчеркнуто, что для участия в международных соревнованиях российские спортсмены должны воздерживаться от подписания каких-либо деклараций, противоречащих российскому законодательству.

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МЫ НЕ ПОЕДЕМ! Российские спортсмены отказались ехать на международные соревнования
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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