ОКР выступил против подписания деклараций спортсменами из России

0:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился подробностями недавнего заседания исполнительного комитета организации.

Фото: tverisport. ru/news/olimpijskij-komitet-rossii-okazal-materialnuyu-pomoshh-mnogodetnym-sportsmenam-i-treneram-tverskoj-oblasti/

В ходе заседания было подчеркнуто, что для участия в международных соревнованиях российские спортсмены должны воздерживаться от подписания каких-либо деклараций, противоречащих российскому законодательству.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

МЫ НЕ ПОЕДЕМ! Российские спортсмены отказались ехать на международные соревнования