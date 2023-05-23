В "Барселоне" ответили на критику за обращение к российским болельщикам

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Представители каталонского футбольного клуба "Барселона" назвали видеообращение своих игроков к российским болельщикам невинным жестом.

Фото: www.standard.co. uk/sport/football/fc-barcelona-vs-galatasaray-prediction-kick-off-time-tv-live-stream-latest-team-news-h2h-results-europa-league-2022-preview-b986880.html?bcmt=1

Sport.es обратился в "Барселону" за комментариями по поводу сложившейся ситуации. Представители "сине-гранатовых" объяснили, как появилось обращение игроков к россиянам, и несколько раз подчеркнули, что это был "невинный жест".

Напомним, что игроки "Барселоны" Алекс Бальде и Серхи Роберто записали совместное видео, в котором поблагодарили российских болельщиков за поддержку. Позже спортсмены столкнулись с критикой со стороны украинских клубов за это послание россиянам на фоне политической ситуации.

Ранее "Барселона" досрочно оформила чемпионский титул в Ла Лиге, победив "Эспаньол" со счетом 4:2. Клуб впервые за четыре года завоевал титул чемпиона Испании в Первом дивизионе. Этот чемпионат стал 27-м в истории "Барселоны", и только мадридский "Реал" превзошел их с 35 титулами.

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Серхи Роберто и Алекс Бальде поблагодарили российских болельщиков Барселоны