Правительство Камеруна запретило своей футбольной сборной играть товарищеский матч с Россией

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сборная команда Камеруна по футболу отказалась от товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает "Спорт Экспресс".

Фото: Соц.сети РФС

Игра была запланирована на июнь месяц. Как отмечает издание, правительство африканской страны запретило футболистам участвовать в этом матче.

Напомним, сборная команда России дважды играла с Камеруном. Первый матч прошел в 1994 году на чемпионате мира и завершился со счетом 6:1 в пользу россиян. Товарищеский матч 2011 года завершился в ничью со счетом 0:0.

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