Сборная команда Камеруна по футболу отказалась от товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает "Спорт Экспресс".
Игра была запланирована на июнь месяц. Как отмечает издание, правительство африканской страны запретило футболистам участвовать в этом матче.
Напомним, сборная команда России дважды играла с Камеруном. Первый матч прошел в 1994 году на чемпионате мира и завершился со счетом 6:1 в пользу россиян. Товарищеский матч 2011 года завершился в ничью со счетом 0:0.
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