"Ювентус" сенсационно проиграл "Эмполи" с разгромным счётом

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Матч 36-го тура итальянской Серии А завершился поединком между "Эмполи" и "Ювентусом" на домашней арене "Эмполи". Игра проходила на стадионе "Карло Кастеллани" и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Фото: www.today. it/sport/calcio/sporting-lisbona-juventus-pronostico.html

Франческо Капуто открыл счет на 18-й минуте, успешно реализовав пенальти.

открыл счет на 18-й минуте, успешно реализовав пенальти. Всего через три минуты Себастьяно Луперто удвоил преимущество хозяев.

удвоил преимущество хозяев. Вскоре после перерыва Капуто завершил свой дубль голом с открытой игры, которому ассистировал нападающий "Эмполи" Жан-Даниэль Акпа Акпро .

завершил свой дубль голом с открытой игры, которому ассистировал нападающий "Эмполи" . За четыре минуты до конца основного времени Федерико Кьеза сумел сократить отставание "Ювентуса", которому ассистировал Адриан Рабио .

сумел сократить отставание "Ювентуса", которому ассистировал . Однако последнее слово принадлежало команде Паоло Дзанетти, так как Роберто Пикколи поставил точку в матче за "Эмполи".

Благодаря этой победе "Эмполи" поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 36 матчах. "Ювентус", получивший перед матчем 10-очковый штраф, в настоящее время находится на седьмой позиции с 59 очками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куда катится Ювентус? Дисквалификация в ЛЧ | Чистка состава | Борьба за лидерство