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"Ювентус" сенсационно проиграл "Эмполи" с разгромным счётом

1:16
Спорт

Матч 36-го тура итальянской Серии А завершился поединком между "Эмполи" и "Ювентусом" на домашней арене "Эмполи". Игра проходила на стадионе "Карло Кастеллани" и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

"Ювентус" сенсационно проиграл "Эмполи" с разгромным счётом
Фото: www.today. it/sport/calcio/sporting-lisbona-juventus-pronostico.html
  • Франческо Капуто открыл счет на 18-й минуте, успешно реализовав пенальти.
  • Всего через три минуты Себастьяно Луперто удвоил преимущество хозяев.
  • Вскоре после перерыва Капуто завершил свой дубль голом с открытой игры, которому ассистировал нападающий "Эмполи" Жан-Даниэль Акпа Акпро.
  • За четыре минуты до конца основного времени Федерико Кьеза сумел сократить отставание "Ювентуса", которому ассистировал Адриан Рабио.
  • Однако последнее слово принадлежало команде Паоло Дзанетти, так как Роберто Пикколи поставил точку в матче за "Эмполи".

Благодаря этой победе "Эмполи" поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 36 матчах. "Ювентус", получивший перед матчем 10-очковый штраф, в настоящее время находится на седьмой позиции с 59 очками.

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Куда катится Ювентус? Дисквалификация в ЛЧ | Чистка состава | Борьба за лидерство
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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