Матч 36-го тура итальянской Серии А завершился поединком между "Эмполи" и "Ювентусом" на домашней арене "Эмполи". Игра проходила на стадионе "Карло Кастеллани" и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.
Благодаря этой победе "Эмполи" поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 36 матчах. "Ювентус", получивший перед матчем 10-очковый штраф, в настоящее время находится на седьмой позиции с 59 очками.
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