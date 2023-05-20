"Манчестер Сити" досрочно завоевал титул чемпиона Английской Премьер-лиги

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"Манчестер Сити" досрочно завоевал титул чемпиона Английской Премьер-лиги текущего сезона.

Фото: publicnewstime. com/market-news/shopping/he-text-me-ferdinand-reveals-bold-guardiola-prediction-came-true/

В матче 37-го тура "Арсенал" потерпел поражение от "Ноттингема" со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Тир Авоний, который открыл счет на 19-й минуте. Теперь "артиллеристы" отстают от "горожан" на четыре очка. Однако у "Арсенала" остался один матч в сезоне, а у "Манчестер Сити" — три.

"Арсенал" занимает второе место в таблице Английской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Команда набрала 81 очко в 36 матчах. "Ноттингем" в настоящее время находится на 16-м месте с 37 очками.

В оставшихся матчах чемпионата Англии "Манчестер Сити" встретится с "Челси", "Брайтоном" и "Брентфордом". Кроме того, "горожане" сразятся с "Манчестер Юнайтед" за Кубок Англии и встретятся с "Интером" в погоне за победой в Лиге чемпионов.

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