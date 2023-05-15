После финального свистка болельщики "Эспаньола" выбежали на поле, пока игроки "Барселоны" праздновали победу в чемпионате в центральном круге. Игроки "сине-гранатовых" были вынуждены быстро ретироваться в раздевалки.
Несколько часов назад "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 4:2 в 34-м туре Ла Лиги. В составе команды Хави голами отметились Алекс Бальде, Жюль Каунде и Роберт Левандовски, который забил дубль. За хозяев забили Хавьер Пуадо и Хоселу.
После 34 туров "Барселона" набрала 85 очков, став недосягаемой для своих конкурентов. Разрыв между ними и мадридским "Реалом", который занимает второе место, составляет 14 очков. "Эспаньол", напротив, занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 31 очком в 34 матчах. Они на четыре очка отстают от команды, занимающей 17-е место.
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