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Российский спортсменов отстранили от участия в соревнованиях из-за запрещённых стероидов

1:02
Спорт

В заявлении Международного агентства по тестированию (ITA) говорится, что три российских спортсмена — Наталья Лобова, Виталий Юрченко и Лариса Аракчеева - временно отстранены от соревнований в связи с предполагаемыми нарушениями антидопинговых правил. ITA обвинила их в использовании или попытке использования запрещенных препаратов или методов. Действия ITA стали результатом расследования, проведенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Ричардом Маклареном, и данных, предоставленных Московской антидопинговой лабораторией (LIMS).

Российский спортсменов отстранили от участия в соревнованиях из-за запрещённых стероидов
Фото: www.rts. ch/audio-podcast/2021/audio/soulagement-en-russie-apres-la-reintegration-par-l-ama-reaction-de-jean-baptiste-guegan-25572050.html

Данные LIMS выявили наличие запрещенных стероидов в пробах, предоставленных спортсменами. Эти образцы были получены и сданы в лабораторию в 2013 и 2014 годах. В результате этих данных Лобова, Юрченко и Аракчеева были временно отстранены от соревнований.

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WADA в бешенстве! Впервые вскрыли правду о победах астматиков!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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