Артур Григорьянц, глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, сообщил, что главному тренеру ФК "Ростов" Валерию Карпину удалось избежать дальнейшего отстранения от работы после его удаления во время матча с московским "Спартаком" (1:1). Согласно сообщению, Карпин был оштрафован на 30 000 рублей за превышение лимита и обращение к судье после игры. Несмотря на свое несогласие с решением, Карпин не использовал никаких оскорбительных выражений и высказываний.
На встрече с Контрольно-дисциплинарным комитетом Карпин признал, что был эмоционален, но отрицал использование уничижительных выражений. Слово, которое он использовал в трансляции, указывало на разочарование от того, что он упустил победу. Комитет решил не применять никаких дополнительных наказаний, кроме автоматической дисквалификации и штрафа в размере 60 000 рублей.
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