Лионель Месси может навсегда распрощаться с "ПСЖ"

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на L'Équipe, Лионель Месси, звездный нападающий "ПСЖ", может навсегда распрощаться с клубом. Причиной этого является недавняя двухнедельная дисквалификация Месси за поездку в Саудовскую Аравию, из-за которой он чувствует себя отчужденным от парижской команды.

Фото: ru.fifa. com

Тем не менее, стоит отметить, что "ПСЖ" не ведет активных переговоров с Месси о расторжении его контракта.

В этом сезоне Месси принял участие в 37 матчах за "ПСЖ" в различных соревнованиях, забив в общей сложности 20 голов и отдав 19 результативных передач. В составе "ПСЖ" 35-летний футболист выиграл чемпионат Франции и Суперкубок.

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