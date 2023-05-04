В захватывающем матче-реванше между "Уралом" и московским ЦСКА в рамках финала Пути РПЛ на стадионе в Екатеринбурге была создана история. Рекордная посещаемость — 30 462 болельщика - собралась, чтобы наблюдать за напряженной игрой, установив новую планку после Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Сам матч был захватывающим, обе команды ожесточенно боролись за победу. Со счетом 1:2 триумфальным победителем вышел московский ЦСКА, обеспечив себе место в Суперфинале турнира.
Интересно, что в отличие от предыдущих кубковых матчей, для посещения игры не требовался паспорт болельщика, что позволило большему притоку разнообразных болельщиков испытать восторг от этого события. Это, несомненно, утверждает "Екатеринбург Арену" в качестве главного места проведения любых будущих международных спортивных мероприятий.
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