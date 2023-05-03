В недавнем заявлении клуба сообщалось, что защитник ЦСКА Алексей Швед подвергся жестокому нападению хулиганов при выходе из ресторана в Москве. В заявлении говорится, что баскетболист получил серьезную травму головы в результате падения и был немедленно доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Об инциденте было сообщено в полицию, которая в настоящее время расследует это дело. Однако из-за тяжести травмы Швед не сможет принять участие в ближайших матчах команды. Это большая неудача для 34-летнего игрока и команды в целом.
В последнее время ЦСКА переживает не лучшие времена. В последней игре против "Локомотива-Кубани" они проиграли в овертайме со счетом 100-103. Это было сокрушительное поражение для команды, в результате которого она впервые в истории Единой лиги ВТБ не прошла в финал турнира.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.