На игрока баскетбольного ЦСКА в Москве напали хулиганы

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

В недавнем заявлении клуба сообщалось, что защитник ЦСКА Алексей Швед подвергся жестокому нападению хулиганов при выходе из ресторана в Москве. В заявлении говорится, что баскетболист получил серьезную травму головы в результате падения и был немедленно доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Фото: stavkinasport. com/shved-prokommentiroval-rekordnuyu-seriyu-tsska/

Об инциденте было сообщено в полицию, которая в настоящее время расследует это дело. Однако из-за тяжести травмы Швед не сможет принять участие в ближайших матчах команды. Это большая неудача для 34-летнего игрока и команды в целом.

В последнее время ЦСКА переживает не лучшие времена. В последней игре против "Локомотива-Кубани" они проиграли в овертайме со счетом 100-103. Это было сокрушительное поражение для команды, в результате которого она впервые в истории Единой лиги ВТБ не прошла в финал турнира.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.