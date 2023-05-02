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Третьяк: увеличение количества игр сделало сезон КХЛ интереснее

0:58
Спорт

Чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с появлением в нем большего количества матчей стал более интересным - таково мнение президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Третьяк: увеличение количества игр сделало сезон КХЛ интереснее

"Прошел совершенно другой чемпионат, другая подготовка, в Национальной хоккейной лиге все к этому привыкли, мы только начинаем к этому привыкать"

Также, Третьяк прокомментировал идею проводить со второго раунда перекрестный плей-офф, сказав, что такое решение станет экспериментальным.

"У нас часто случается, что в четвертьфиналах и полуфиналах играют друг с другом одни и те же команды. Я считаю, что новый формат плей-офф мог бы быть интересен зрителям, а это самое главное, ведь мы играем для них"

Напомним, что в прошедшем сезоне насчитывается около 68 игр в копилке каждой команды, участвовавшей в региональном чемпионате. 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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