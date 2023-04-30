Финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 завершился захватывающим седьмым матчем между двумя достойными соперниками — командой "Ак Барс" и московским ЦСКА — на "Татнефть-Арене" в Казани. Матч стал демонстрацией мастерства и стратегии, и гости, ЦСКА, одержали победу со счетом 2:3 (0:1, 3:1, 0:0) и завоевали желанный Кубок Гагарина.
Игра была вихрем событий:
Финал серии получился захватывающим, в итоге ЦСКА вышел победителем со счетом 4:3.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.