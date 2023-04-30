ЦСКА стал обладателем кубка Гагарина — 2023, обыграв на выезде казанский "Ак Барс"

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Финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 завершился захватывающим седьмым матчем между двумя достойными соперниками — командой "Ак Барс" и московским ЦСКА — на "Татнефть-Арене" в Казани. Матч стал демонстрацией мастерства и стратегии, и гости, ЦСКА, одержали победу со счетом 2:3 (0:1, 3:1, 0:0) и завоевали желанный Кубок Гагарина.

Игра была вихрем событий:

Кирилл Петров забил за "Ак Барс" за 50 секунд до окончания периода.

забил за "Ак Барс" за 50 секунд до окончания периода. Через мгновение Антон Слепышев , которому ассистировал Андрей Светлаков , сравнял счет.

, которому ассистировал , сравнял счет. Во втором периоде результативная передача Александра Радулова привела к голу Дмитрия Воронкова , который вывел "Ак Барс" вперед со счетом 2:1.

привела к голу , который вывел "Ак Барс" вперед со счетом 2:1. Однако Владислав Каменев , которому ассистировал Сергей Плотников , быстро ответил на этот гол и на 31-й минуте сравнял счет в пользу ЦСКА.

, которому ассистировал , быстро ответил на этот гол и на 31-й минуте сравнял счет в пользу ЦСКА. А решающий гол, ставший победным, состоялся всего через 76 секунд: Даррен Дитц обеспечил победу ЦСКА.

Финал серии получился захватывающим, в итоге ЦСКА вышел победителем со счетом 4:3.

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ЦСКА – ЧЕМПИОН! Последние секунды финала Кубка Гагарина 2023!