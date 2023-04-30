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ЦСКА стал обладателем кубка Гагарина — 2023, обыграв на выезде казанский "Ак Барс"

1:22
Спорт

Финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 завершился захватывающим седьмым матчем между двумя достойными соперниками — командой "Ак Барс" и московским ЦСКА — на "Татнефть-Арене" в Казани. Матч стал демонстрацией мастерства и стратегии, и гости, ЦСКА, одержали победу со счетом 2:3 (0:1, 3:1, 0:0) и завоевали желанный Кубок Гагарина.

ЦСКА стал обладателем кубка Гагарина — 2023, обыграв на выезде казанский "Ак Барс"

Игра была вихрем событий:

  • Кирилл Петров забил за "Ак Барс" за 50 секунд до окончания периода.
  • Через мгновение Антон Слепышев, которому ассистировал Андрей Светлаков, сравнял счет.
  • Во втором периоде результативная передача Александра Радулова привела к голу Дмитрия Воронкова, который вывел "Ак Барс" вперед со счетом 2:1.
  • Однако Владислав Каменев, которому ассистировал Сергей Плотников, быстро ответил на этот гол и на 31-й минуте сравнял счет в пользу ЦСКА.
  • А решающий гол, ставший победным, состоялся всего через 76 секунд: Даррен Дитц обеспечил победу ЦСКА.

Финал серии получился захватывающим, в итоге ЦСКА вышел победителем со счетом 4:3.

 

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ЦСКА – ЧЕМПИОН! Последние секунды финала Кубка Гагарина 2023!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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