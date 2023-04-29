Министр спорта России Олег Матыцин объявил о подписании закона, который наделяет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) правом утверждать национальные антидопинговые правила.
Президент Владимир Путин подписал закон, требование которого было изложено в результатах расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РУСАДА в конце 2022 года. Принятие закона будет способствовать реализации государственной политики нетерпимости к допингу и продемонстрирует ответственный и последовательный подход России к борьбе с допингом на международной арене.
Матыцин подчеркнул, что в России действует эффективный и уникальный механизм — Правительственная комиссия по Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Благодаря новому закону РУСАДА получит полномочия утверждать национальные антидопинговые правила, тем самым укрепляя антидопинговые усилия страны. Это событие подчеркивает приверженность России обеспечению честной игры в спорте и защите здоровья спортсменов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
"Нового владельца" особняка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь назвали обманщиком, который решил напомнить о себе благодаря "дешёвому хайпу", пишет "КП".