Хосеп Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" взять требл в этом сезоне

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями о том, что его команда может выиграть требл в этом сезоне. Английский клуб стремится одержать победу в трех соревнованиях этого сезона — Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Кубке Англии. Гвардиола заявил:

"Давайте посмотрим, насколько мы далеки от этого, прежде чем начинать говорить об этом. У нас осталось 11 игр. Мы далеко. Я говорил это много раз. Сколько раз в этой удивительной стране выигрывали триумф? Один раз. Это наши соседи", — цитирует его ESPN.

В полуфинале Кубка Англии "Манчестер Сити" встретится с "Шеффилд Юнайтед". В полуфинале Лиги чемпионов они сыграют с мадридским "Реалом".

Если "Манчестер Сити" выиграет все три соревнования, он станет первым английским клубом, которому удастся завоевать требл после "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.

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