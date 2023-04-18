Тройка лучших тренеров РПЛ по мнению Александра Григоряна

Бывший тренер женского ЦСКА и ряда других команд Александр Григорян назвал тройку лучших тренеров 23-го тура Российской Премьер-лиги.

"Безусловно, первое место занимает Валерий Карпин. Уровень квалификации игроков и то, как он руководил командой сегодня, вызывает восхищение. Это было продемонстрировано в матче с "Зенитом".

Второе место занимает Михаил Галактионов. Мы можем говорить о невероятной игре Артема Дзюбы и Максима Глушенкова, но есть вещи, которые мы не обсуждаем. Я увидел интересную ротацию между Наиром Тикнизяном и Марио Мите. Такие моменты становятся все более заметными в работе Галактионова.

Третье место занимает Владимир Ивич, который не может остаться незамеченным. Он пришел в оптимальный состав, нашел эффективные пути в обороне, и постепенно игра "Краснодара" приносит не только результат, но и моральное удовлетворение"