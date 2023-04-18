"Матч с "Химками" — самая легкая игра в сезоне" — Иван Обляков

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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков вспомнил матч против "Химок" (3:0) в рамках 22-ого тура Российской Премьер-лиги и поделился своим мнением о текущем положении пригородной команды в турнирной таблице.

По словам Облякова, "Химки" находятся в самом сложном положении среди всех команд. Он отметил, что когда ЦСКА играл против них, казалось, что это был самый легкий матч в чемпионате. Однако он предположил, что с приходом Талалаева у них может что-то измениться. Кроме того, Обляков выразил уверенность, что "Факел" не вылетит в Первую Лигу.

В матче с "Химками" 24-летний полузащитник отдал голевую передачу Бахтиеру Зайнутдинову. В целом, Обляков забил пять голов и сделал пять передач в 21 матче чемпионата России в этом сезоне.

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