"ЦСКА не увидел ничего нового от "Ак Барса"" — Прохор Полтапов прокомментировал поражение в Кубке Гагарина

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал поражение в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против "Ак Барса" (1:4, 0-1).

"Ничего удивительного и нового от "Ак Барса" мы сегодня не увидели. У меня был шанс: Я дошел до ворот, но не смог поднять шайбу. Что я могу сказать?

Не было каких-то огромных эмоций, как будто это финал. Было ощущение, что это обычная игра. Спасибо болельщикам, что подгоняли нас вперед. Мы не смогли реализовать свои моменты"