"ЦСКА не увидел ничего нового от "Ак Барса"" — Прохор Полтапов прокомментировал поражение в Кубке Гагарина

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал поражение в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против "Ак Барса" (1:4, 0-1).
"Ничего удивительного и нового от "Ак Барса" мы сегодня не увидели. У меня был шанс: Я дошел до ворот, но не смог поднять шайбу. Что я могу сказать?
Не было каких-то огромных эмоций, как будто это финал. Было ощущение, что это обычная игра. Спасибо болельщикам, что подгоняли нас вперед. Мы не смогли реализовать свои моменты"
— сказал Полтапов корреспонденту "Чемпионата" Сергею Емельянову.
Напомним, что первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 состоялся на стадионе "Татнефть-Арена" в Казани, где местный "Ак Барс" встречался с московским ЦСКА. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
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