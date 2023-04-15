"Урал" — "ЦСКА": стартовые составы на матч 23-го тура Российской Премьер-лиги.

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В 23-м туре Российской Премьер-Лиги футбольный клуб "Урал" из Екатеринбурга встретится с московским ЦСКА на стадионе "Екатеринбург Арена". Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга, а начнется он в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Урал: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви, Влут.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендеш, Заболотный, Чалов.

В первом туре чемпионата России этого сезона ЦСКА дома обыграл "Урал" со счетом 2:0. Голы забили Иван Обляков и Хорхе Карраскаль (с пенальти).

В настоящее время ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона 2022/2023, набрав 41 очко после 22 матчей. "Урал" находится на 10-м месте, набрав 25 очков. Санкт-Петербургская команда "Зенит" в настоящее время лидирует в чемпионате с 54 очками.

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