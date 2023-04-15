"Динамо" - "Пари НН": Стартовые составы на матч 23-го тура российской Премьер-лиги

В 23-м туре Российской Премьер-лиги московское "Динамо" встретится с нижегородским "Пари" на стадионе "ВТБ Арена - Динамо" имени Льва Яшина в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым из города Азов, а начнется он в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
"Динамо": Шунин, Сазонов, Фернандеш, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Закарян, Нгамалеу, Тюкавин.
"Пари Нижний Новгород": Нигматуллин, Стоцкий, Какоев, Гоцук, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Янсан.
В первом туре текущего сезона чемпионата России "Пари Нижний Новгород" и "Динамо" сыграли вничью - 2:2. За московскую команду забили Даниил Фомин (с пенальти) и Константин Тюкавин. За нижегородскую команду забили Николай Калинский (с пенальти) и Дмитрий Стоцкий.
"Динамо" занимает шестое место в таблице Российской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Команда набрала 36 очков после 22 матчей. Нижегородский "Пари" находится на 13-м месте, набрав 19 очков. Питерский "Зенит" под руководством Сергея Семака лидирует в чемпионате с 54 очками.
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