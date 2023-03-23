Клубы НХЛ отказываются от акций в поддержку ЛГБТ из-за российского закона

1:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ещё один клуб Национальной хоккейной лиги — "Чикаго" — отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ. Запланирована она была на ближайшую игру с "Ванкувером".

В клубе объяснили такое решение тем, что в составе команды выступают российские игроки — вратарь Антон Худобин, защитник Никита Зайцев и нападающий Павел Гоголев. И руководство "Чикаго" решило, что надо защитить игроков, поскольку в случае участия в мероприятии они могут нарушить закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщает издание The Athletic.

Ранее от участия в подобных акциях отказались клубы "Миннесота" и "Нью-Йорк Рейнджерс". И причина была названа та же, что в и "Чикаго".

Каким образом российский закон может повлиять на игроков, которые выступают в США и в Канаде, не поясняется.

В январе большой резонанс вызвало решение защитника клуба "Филадельфия Флайерз" россиянина Ивана Проворова, который отказался присоединяться к акции команды в поддержку ЛГБТ.

Проворов отказался надевать свитер с соответствующей символикой. По его словам, он не может этого сделать по религиозным убеждениям.

А недавно отказался участвовать в подобной акции вратарь "Сан-Хосе" канадец Джеймс Раймер. Он подчеркнул, что его решение связано с религиозными убеждениями. Раймер заявил, что всегда стремился относиться с уважением ко всем окружающим.

При этом игроки, которые отказываются от участия в подобных акциях, сталкиваются с сильным давлением. Причём вовсе не из-за российского законодательства, а от организаторов и сторонников этих мероприятий.

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